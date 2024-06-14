Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25 бывших мигрантов с Хилокского рынка отправили в военкомат в Новосибирске

Они не встали на учет после получения российского гражданства.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске после рейда на Хилокском рынке 25 бывших мигрантов доставили в военкомат. Они не встали на учет после получения российского гражданства, пишет портал VN.ru.

Как сообщили в военном следственном отделе СК России по Новосибирскому гарнизону, всего силовики проверили 60 лиц, из которых 25 человек доставили в военные комиссариаты. Их поставили на воинский учет.

«Пятеро сотрудников рынка из числа так называемых “натурализованных граждан” заключили контракт о прохождении военной службы с МО РФ. Еще десять торговцев призваны на военную службу», — отметил источник.

При этом большинство — граждане Киргизии.