25 бывших мигрантов с Хилокского рынка отправили в военкомат в Новосибирске

В Новосибирске после рейда на Хилокском рынке 25 бывших мигрантов доставили в военкомат. Они не встали на учет после получения российского гражданства, пишет портал VN.ru.
Как сообщили в военном следственном отделе СК России по Новосибирскому гарнизону, всего силовики проверили 60 лиц, из которых 25 человек доставили в военные комиссариаты. Их поставили на воинский учет.
«Пятеро сотрудников рынка из числа так называемых “натурализованных граждан” заключили контракт о прохождении военной службы с МО РФ. Еще десять торговцев призваны на военную службу», — отметил источник.
При этом большинство — граждане Киргизии.