Путин отметил работу двух челябинских врачей и двух специалистов ЮУЖД

Как говорится в указе Владимира Путина, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместитель главного врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владимир Куватов, присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» врачу ГАУЗ Ордена Знака Почета ГКБ № 8 Николаю Устинову.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, награжден медалью «За отвагу на пожаре» заместитель директора по пожарно-технической части филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на ЮУЖД Дмитрий Резниченко.
За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» дежурному по сортировочной горе железнодорожной станции Бердяуш Олегу Пестереву.