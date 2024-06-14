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Путин отметил работу двух челябинских врачей и двух специалистов ЮУЖД

Президент России отметил работу двух челябинских врачей и двух специалистов Южно-Уральской железной дороги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Как говорится в указе Владимира Путина, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместитель главного врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владимир Куватов, присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» врачу ГАУЗ Ордена Знака Почета ГКБ № 8 Николаю Устинову.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, награжден медалью «За отвагу на пожаре» заместитель директора по пожарно-технической части филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на ЮУЖД Дмитрий Резниченко.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» дежурному по сортировочной горе железнодорожной станции Бердяуш Олегу Пестереву.

Путин Владимир