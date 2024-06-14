Путин отметил работу двух челябинских врачей и двух специалистов ЮУЖД

За отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, награжден медалью «За отвагу на пожаре» заместитель директора по пожарно-технической части филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на ЮУЖД Дмитрий Резниченко.