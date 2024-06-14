Алексей Текслер: Заботиться о ветеранах спецоперации и их семьях — наш долг

«Поддержка участников СВО и их семей — наша святая обязанность, — продолжил Алексей Текслер и перечислил основные меры поддержки, которые Челябинская область ввела одной из первых в стране. — Это выплаты как самим участникам СВО, так и их семьям, бесплатный отдых для детей и помощь в получении образования, специальные меры поддержки для пожилых родителей наших защитников. Причем региональные меры поддержки последовательно развиваются и наращиваются. Так, с 2023 года участникам СВО из Челябинской области, отличившимся во время службы, предоставляется право на получение земельного участка, а уже с этого года они могут выбрать вместо участка получение денежной компенсации. Бесплатно газифицируются домовладения и многое другое».