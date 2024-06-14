Алексей Текслер: Заботиться о ветеранах спецоперации и их семьях — наш долг

Специальная военная операция стала одним из самых сложных вызовов за прошедшие пять лет, но жители Челябинской области в очередной раз доказали, что регион недаром носит звание опорного края державы. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, выступая с обращением к Законодательному Собранию 13 июня. О вкладе южноуральцев в грядущую победу — в материале АН «Доступ».
«Наши отважные бойцы сегодня сражаются на передовой, защищая суверенитет нашей Родины. Воспитанные примером своих дедов и прадедов, как и в годы Великой Отечественной войны, они проявляют небывалый героизм, отстаивая наши национальные интересы», — с таких слов губернатор начал свое выступление.
Он напомнил, что трем южноуральским городам — Челябинску, Магнитогорску и Златоусту — за вклад в Великую Победу было присвоено звание «Город трудовой доблести», и не мог не провести параллелей: «Как и в годы Великой Отечественной войны, работает тыл. С самых первых дней СВО Челябинская область обеспечивает наших защитников всем необходимым. Для проведения качественного боевого слаживания под Чебаркулем был построен один из лучших полевых лагерей в стране, отремонтированы и оснащены оборудованием военные части в Чебаркуле и Карабаше, модернизирован и оснащен современным оборудованием Челябинский военный госпиталь — мы сделали все, чтобы обеспечить наших бойцов качественной медицинской помощью».
Также «за ленточку» регулярно идут гуманитарные конвои: вместе с муниципалитетами, Народным фронтом, общественными объединениями, предприятиями, депутатами всех уровней и активными гражданами регион отправляет на передовую экипировку, тепловизоры, квадрокоптеры, другое снаряжение и… детские письма солдатам. «Отправляем письма и рисунки наших детей. Знаем, что наша поддержка — источник силы для наших защитников. Вместе приближаем победу», — сказал глава региона.
Среди приглашенных в зале был Герой России Альберт Зайнуллин — в его лице присутствующие аплодисментами приветствовали всех бойцов СВО. А потом губернатор попросил почтить память погибших земляков минутой молчания.
«Поддержка участников СВО и их семей — наша святая обязанность, — продолжил Алексей Текслер и перечислил основные меры поддержки, которые Челябинская область ввела одной из первых в стране. — Это выплаты как самим участникам СВО, так и их семьям, бесплатный отдых для детей и помощь в получении образования, специальные меры поддержки для пожилых родителей наших защитников. Причем региональные меры поддержки последовательно развиваются и наращиваются. Так, с 2023 года участникам СВО из Челябинской области, отличившимся во время службы, предоставляется право на получение земельного участка, а уже с этого года они могут выбрать вместо участка получение денежной компенсации. Бесплатно газифицируются домовладения и многое другое».
В 2023 году в области заработал Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО и их семей, который за год стал одним из лучших в стране. На базе Центра с использованием передовых технологий идет всесторонняя реабилитация бойцов. Они и члены их семей получают при необходимости психологическую помощь. Специалисты помогают с поступлением в вузы и трудоустройством.
Останавливаться на достигнутом в Челябинской области не собираются, заверил Алексей Текслер, и сразу озвучил новую инициативу: увеличить размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Минобороны на 35%, до 305 тыс. рублей, поручил Заксобранию как можно скорее узаконить это предложение. Добавим, депутаты тянуть не стали, сделали это на внеочередном заседании, которое состоялось сразу после обращения.
Как отметил участник СВО, председатель общественной организации «Ветераны специальной военной операции Челябинской области» Сергей Бормотов (позывной «Танцор»), обращение губернатора вызвало у него особые эмоции по нескольким причинам. «Показалось крайне важным то обстоятельство, что в зале, помимо представителей органов власти, собралось немало героев специальной военной операции. Можно не сомневаться: ветераны СВО уже становятся новой, эффективной и давно ожидаемой элитой страны. Особые эмоции вызвало предложение губернатора поприветствовать ребят аплодисментами, а затем почтить погибших — подобное уважение дорогого стоит», — признался он.
В том, что всенародная поддержка бойцов — общий долг каждого россиянина, губернатора поддерживает председатель комиссии Общественной палаты региона патриотическому воспитанию, развитию добровольчества и взаимодействию с участниками и ветеранами боевых действий Елена Скорнякова. «“Все для Победы” — для Челябинской области это не просто лозунг преемственности многопоколенных тыловых традиций. Это ежедневная вахта южноуральцев, разделяющих с воинами и жителями наших западных территорий тяготы сражения за Россию», — отметила она, комментируя выступление главы региона.
Говоря о Донбассе, Алексей Текслер не мог обойти стороной тему помощи новым территориям. Напомним, Челябинская область шефствует над городами Волноваха и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. За 1,5 года туда направлено свыше 1 тыс. тонн гуманитарной помощи, большое количество машин, оборудования, средств реабилитации и лекарственных препаратов. Как только в этом году была освобождена Авдеевка, туда тоже были направлены гуманитарные грузы.
«Силами Челябинской области восстановлено 23 социальных объекта, в том числе три школы, пять детских садов, девять медицинских учреждений; 17 км дорог и 33 объекта дорожной инфраструктуры, еще на 23 км установлено уличное освещение; в Волновахе восстановлен храм», — перечислил глава региона, добавив, что в ДНР работают южноуральские медики и строители, которые продолжат свою вахту и в освобожденной Авдеевке, а для детей из подшефных территорий и Белгородской области организовано оздоровление в загородных лагерях Южного Урала.