Байдена уличили в странном поведении на саммите G7

После этого Мелони, все еще развернувшись лицом к коллегам, подошла к Байдену, взяла его за руку и жестом показала, что нужно вернуться и смотреть в определенную сторону. Вновь собравшись в группу, лидеры G7 встали рядом для общей фотографии, при этом Байден, несмотря на то, что уже вечерело, надел свои «фирменные» солнцезащитные очки.