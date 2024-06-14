Байдена уличили в странном поведении на саммите G7

На опубликованных кадрах видно, что лидеры G7 и главы Еврокомиссии и Евросовета вместе приветствуют парашютистов, аплодируя им, при этом Байден увлеченно смотрит в другую сторону. В какой-то момент он отдалился от группы на несколько шагов и подошел к одному из парашютистов, говоря ему какую-то фразу и показывая одобрительный жест.
После этого Мелони, все еще развернувшись лицом к коллегам, подошла к Байдену, взяла его за руку и жестом показала, что нужно вернуться и смотреть в определенную сторону. Вновь собравшись в группу, лидеры G7 встали рядом для общей фотографии, при этом Байден, несмотря на то, что уже вечерело, надел свои «фирменные» солнцезащитные очки.
Позднее, как отмечает NYP, старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс опубликовал пост в соцсети X, в котором заявил, что ролик, появившийся в СМИ, был «искажен».
«(Байден. — ред.) поздравляет одного из парашютистов и одобрительно показывает ему большой палец вверх», — пояснил он.
Частые оговорки, сбивчивость речи и неловкость в движениях 81-летнего Байдена дают повод его политическим оппонентам ставить под сомнение его пригодность ко второму президентскому сроку.