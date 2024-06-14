Дмитрий Демешин заручился поддержкой Патрушева и Козлова в противостоянии ЧС в Хабаровском крае

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев при участии министра природных ресурсов и экологии страны Александра Козлова провёл в Хабаровске совещание, где с главами регионов ДФО обсудили прохождение пожароопасного сезона и прогноз развития паводковой ситуации в субъектах. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», стороны поговорили о выработке мер, которые помогут в борьбе с последствиями возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации ущерба для экономики и населения.
Как было отмечено в ходе совещания, в России с начала года зафиксировано порядка 3600 лесных пожаров, а площадь, которую прошёл огонь, превысила 1,2 миллиона гектаров. Да, это меньше, чем в прошлом году, но показатели всё равно опередили средние значения за пять лет. При этом президентов Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, как подчеркнул Дмитрий Патрушев, поставил задачу существенно сократить площади лесных пожаров в стране. В связи с этим правительство страны утвердило целевые показатели по каждому региону до 2030 года. Самое главное в них — снижение ущерба, который наносит огонь.
Особенно остро с лесными пожарами сейчас встал вопрос в связи с тревожными прогнозами Росгидромета — синоптики сообщают, что в третьей декаде июня и июле в регионах ДФО установится сухая и жаркая погода, а это означает ухудшение пожароопасной обстановки. В том числе это касается труднодоступных и удалённых территорий. В связи с этим Дмитрий Патрушев особо подчеркнул, что все субъекты округа должны обеспечивать оперативное обнаружение термоточек и своевременно привлекать силы для их ликвидации.
— Ряд регионов Дальнего Востока, включая Хабаровский край, подвергался в ходе совещания критике вице-премьера. В пожароопасный период очень много зон контроля не тушится, из-за чего огонь зачастую переходит на населённые пункты. В прошлом году мы такую ситуацию наблюдали и, соответственно, в текущем у нас также есть риски. Сейчас выработаны меры, которые позволят нам не усугублять положение и термоточки тушить на начальном этапе. Мы обозначили, каким образом это должно происходить и как нужно реагировать противопожарным службам. Кроме того, стоит вопрос об увеличении численности авиалесоохраны, не допуская наличия «мёртвых душ» или пустого штата — к сожалению, такие факты в Хабаровском крае имеются, — сказал по итогам совещания глава региона Дмитрий Демешин.
Отметим, что с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае было зарегистрировано порядка 300 лесных пожаров, из-за которых пострадало свыше 200 тысяч гектаров территории. Для борьбы с ними за счёт средств краевого бюджета создаются новые авиационные отделения в северных районах края. Так, уже в третьем квартале 2024 года планируется запустить авиаотделение в Тугуро-Чумиканском районе, а в 2025 году — в Аяно-Майском. Кроме того, решено разместить временные группировки противопожарных сил в посёлке Уоргалан Аяно-Майского района и селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района для оперативного реагирования.
По завершению совещания Дмитрий Патрушев и Александр Козлов вместе с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешин осмотрели главную дамбу Хабаровска — гидротехническое сооружение находится в Индустриальном районе краевой столицы. На сегодняшний день общая техническая готовность объекта составляет 87 процентов. Его можно разделить на два участка и вход в затон, который в период подъёма воды должен перегораживаться понтоном-батопортом.
Первый этап строительства, который включает пятикилометровый участок дамбы, практически завершён — остались лишь небольшие недоделки, которые должен быть исправить предыдущий подрядчик. Основной же фронт сейчас — это 267-метровый отрезок сооружения в районе торгового центра «Броско-Молл». Там нужно организовать технологический съезд для обслуживания объекта, а также обустроить бетонный парапет и смонтировать леерное ограждение. Заняться всем этим должен новый подрядчик, контракт с которым будет заключен уже в ближайшее время.
Предыдущий подрядчик не смог исполнить свои обязанности по контракту до конца. Организация должна была сдать объект ещё в прошлом году, но у него возникли финансовые проблемы. В марте 2024 все соглашения с ним были расторгнуты.
Также в настоящее время заканчивают устранять замечания по батопорту. Его приёмо-сдаточные испытания проходили ещё в 2022 году, и тогда главная претензия предъявлялась к его системе насосного оборудования. Она не смогла обеспечить необходимые параметры по откачке воды. По идее, конструкция должна затопляться и в итоге из горизонтального положения вставать в вертикальное, но установка не могла это обеспечить и была необходима модернизация насосов.
— И мамы с колясками, и велосипедисты, и просто гуляющие здесь ходят по бетонному сооружению вне правового поля. Моя задача сейчас заставить ответственные лица уже этим летом сдать дамбу в эксплуатацию. Необходимо испытать батопорт, убедиться, что население защищено от удара стихии и гидротехническое сооружение работает. Сегодня мы с руководителем Росводресурсов договорились, что искусственно создадим лёгкое повышение уровня воды в Амуре, испытаем батопорт и этим летом все вопросы окончательно закроем. Это позволит передать объект городу, чтобы вместе с краевым участием закончить объект полноценно для наших жителей, — сказал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Учитывая прошлый солидный послужной список Дмитрия Демешина, а также его аппаратный вес, можно не сомневаться, что такие встречи в интересах Хабаровского края продолжатся. Он уже давно заработал себе авторитет и репутацию эффективного руководителя, теперь она будет работать на благо региона. Каждый подобный визит федеральных руководителей — возможность решать вопросы, привлекать в регион дополнительные финансы и продавливать нужные для жителей края решения с целью защиты их интересов.