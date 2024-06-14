Дмитрий Демешин заручился поддержкой Патрушева и Козлова в противостоянии ЧС в Хабаровском крае

— Ряд регионов Дальнего Востока, включая Хабаровский край, подвергался в ходе совещания критике вице-премьера. В пожароопасный период очень много зон контроля не тушится, из-за чего огонь зачастую переходит на населённые пункты. В прошлом году мы такую ситуацию наблюдали и, соответственно, в текущем у нас также есть риски. Сейчас выработаны меры, которые позволят нам не усугублять положение и термоточки тушить на начальном этапе. Мы обозначили, каким образом это должно происходить и как нужно реагировать противопожарным службам. Кроме того, стоит вопрос об увеличении численности авиалесоохраны, не допуская наличия «мёртвых душ» или пустого штата — к сожалению, такие факты в Хабаровском крае имеются, — сказал по итогам совещания глава региона Дмитрий Демешин.