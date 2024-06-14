США и Южная Корея обсудили возможный визит Путина в КНДР

Согласно пресс-релизу, они обсудили вопросы вокруг союза США и Республики Корея, региональные и глобальные актуальные проблемы, «включая возможность визита президента РФ» в КНДР.
Стороны условились, что продолжат внимательно следить за ситуацией и что они будут решительно реагировать на «провокации Северной Кореи в отношении Юга» и на другие действия, вызывающие рост напряженности. США и Южная Корея обменялись мнениями по «актуальным вопросам региона и мира, включая» ситуацию на Украине.
Москва неоднократно и категорически отвергала обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл подобные утверждения слухами.
В сентябре 2023 года Ким Чен Ын посетил РФ, где на космодроме Восточный встретился с Путиным. Тогда Ким Чен Ын пригласил коллегу посетить народную республику. Приглашение было принято. 10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль своевременно сообщит, когда глава государства соберется посетить КНДР или Вьетнам.