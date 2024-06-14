США и Южная Корея обсудили возможный визит Путина в КНДР

Стороны условились, что продолжат внимательно следить за ситуацией и что они будут решительно реагировать на «провокации Северной Кореи в отношении Юга» и на другие действия, вызывающие рост напряженности. США и Южная Корея обменялись мнениями по «актуальным вопросам региона и мира, включая» ситуацию на Украине.