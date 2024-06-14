В МВД подробно рассказали о законе о бытовом насилии

Вызовы полиции по фактам семейно-бытового насилия:
- в 2020 году — 179 096,
- в 2021 году — 155 177,
- в 2022 году — 115 526,
- в 2023 году — 99 026,
- за 4 месяца 2024 года — 28 189.
Количество уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере (нанесение тяжкого вреда здоровью и убийства):
- в 2020 году — 1071,
- в 2021 году — 1022,
- в 2022 году — 935,
- в 2023 году — 923.
В МВД напомнили, что в 2023 году в закон были внесены поправки. Речь идет о переходе к выявительной системе, когда для привлечения агрессора к ответу не требуется заявление жертвы.
«У нас резко увеличилось количество лиц, привлеченных к ответственности за совершение административных правонарушений в бытовой сфере. При этом количество самих вызовов на семейные скандалы снизилось на 20%, а количество преступлений в бытовой сфере — на 11,5%».
Каждому преступлению предшествуют годы побоев, издевательств и унижений жертвы. Такое деяние правоохранители квалифицируют, как истязание.
«У меня на практике уже третье истязание. Сложность заключается в том, что жертва преступления обращается спустя некоторое время, когда уже сошли побои. Но, в принципе, если женщина обращалась на канал “102” несколько раз, то этого нам достаточно для квалификации деяния подозреваемого».
В октябре 2023 года депутаты Сената приступили к разработке закона о защите прав женщин и обеспечении безопасности детей. 14 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал этот закон. И по новому закону истязание — это не только повторные, систематические побои. Теперь истязанием будет даже однократное насилие, совершенное с особой жестокостью и издевательствами.
Правоохранители говорят, что новый закон не только о наказании — за насилие наказывали и раньше, если этого хотела жертва. Новый закон — о предупреждении тяжких последствий агрессии в семье и быту. Например, теперь суды могут устанавливать особые требования к поведению правонарушителя — принудить агрессора к получению психологической помощи: научиться управлять гневом и злостью, запретить контакт с потерпевшим или проживание с ним, даже если квартира принадлежит агрессору. Закон называется «О поправках по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Означает ли это, что закон будет защищать только женщин и детей?
«Почему он так называется? Если проанализировать практику, то в 80% случаев насилия в семье жертвами становятся женщины. Из-за этого так называется. Но закон защищает и права мужчин. Мы говорим о том, что принцип нулевой терпимости распространяется на всех граждан и на все места. И уже простая обычная бытовая драка на улице среди даже знакомых или незнакомых влечет уголовную ответственность».
Вторая часть закона посвящена безопасности детей. Довольно часто преступления против половой неприкосновенности являются частью семейно-бытового насилия. По новому закону тот, кто совершил жестокое и шокирующее преступление против детей — изнасилование, убийство, насильственные действия сексуального характера, будет навсегда исключен из общества.
«Альтернативой наивысшей меры наказания убийц-педофилов малолетних детей является пожизненное лишение свободы. Других альтернатив, мер наказания не имеется. Сложно расследовать сексуальные преступления против половой неприкосновенности женщин и детей, особенно малолетних детей. Зачастую малолетние очень плохо идут на контакт. Если в дальнейшем следователю получается наладить с ними контакт, мы продолжаем наше досудебное расследование».
Затронута тема и травли детей. За недонесение в полицию о фактах буллинга и любых других преступлений в отношении детей также предусмотрена ответственность. Учителя, врачи, соседи — любой, кто стал свидетелем или подозревает совершение преступления, обязан сообщить об этом в полицию.
В МВД заключили, что только время покажет, готово ли казахстанское общество измениться в этом направлении.