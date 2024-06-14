В МВД подробно рассказали о законе о бытовом насилии

Правоохранители говорят, что новый закон не только о наказании — за насилие наказывали и раньше, если этого хотела жертва. Новый закон — о предупреждении тяжких последствий агрессии в семье и быту. Например, теперь суды могут устанавливать особые требования к поведению правонарушителя — принудить агрессора к получению психологической помощи: научиться управлять гневом и злостью, запретить контакт с потерпевшим или проживание с ним, даже если квартира принадлежит агрессору. Закон называется «О поправках по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Означает ли это, что закон будет защищать только женщин и детей?