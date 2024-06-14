Президент Кыргызстана планирует посетить Узбекистан

«В ближайшее время планируется государственный визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Узбекистан. Предстоящая встреча двух президентов будет важным моментом в укреплении дружественных связей между нашими странами, воплощая в себе общую волю к развитию соседских и взаимовыгодных отношений», — отметил Болотов на открытии бизнес-форума Кыргызстан-Узбекистан в Бишкеке.
Замминистра отметил, что президенты обеих стран поставили задачу довести товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном до двух миллиардов долларов.
"Это амбициозная, но выполнимая цель. Мы должны работать совместно, использовать все доступные инструменты и механизмы для достижения этой цели. Уверен, что совместными усилиями мы сможем не только достичь, но и превзойти эту планку, — сказал он.