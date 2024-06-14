В СВО погиб замдиректора Коми-Пермяцкого драматического театра

Господин Трушников проработал в театре более 30 лет. Под его руководством в 1999—2000 годах была проведена масштабная реконструкция главного зала и сцены старого здания театра. После начала СВО он подписал контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в зону боевых действий. Дата и место гибели Владимира Трушникова не сообщается.