Визит президента Кореи в Астану глазами Службы госохраны

В Instagram-аккаунте ведомства опубликовано видео, на котором отражены кадры, как осуществлялись торжественные и охранные мероприятия 12 и 13 июня: встреча и проводы в аэропорту Астаны, поездки по городу, посещение локаций.
«В ходе государственного визита президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Казахстан были проведены церемониальные и охранные мероприятия», — говорится в подписи к видео.
Служба государственной охраны Республики Казахстан — это непосредственно подчиненный и подотчетный президенту специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности РК и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Казахстана, других охраняемых лиц и объектов.