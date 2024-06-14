Визит президента Кореи в Астану глазами Службы госохраны

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль находился в Астане два дня. За это время было совершено много переговоров и встреч представителей Казахстана и Кореи, которые освещали СМИ. Служба государственной охраны Казахстана решила показать «свою версию» событий этих дней, сообщает Zakon.kz.