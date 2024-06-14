Как Алексей Текслер торжественно обозначил приоритеты развития Челябинской области

Выяснилось, что уже с 9:00 в этом же пространстве проходит первый этап 40-й конференции реготделения «Единой России» и делегаты успели даже проголосовать за кандидатуру, которую они выдвинут на выборы губернатора в сентябре этого года от имени партии. А речь Алексея Текслера, планировавшаяся на самом деле как обращение не только и не столько к депутатам, но ко всей региональной элите и ко всем жителям области, была встроена по времени в промежуток между двух частей первого этапа партконференции.