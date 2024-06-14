Как Алексей Текслер торжественно обозначил приоритеты развития Челябинской области

Метрах в 50 от двери запасного входа в концертный комплекс «Таганай» (ныне известный как МТС live hall) предавались вредным привычкам десятка полтора высокопоставленных челябинцев. В основном руководство регионального отделения «Единой России» и его исполкома. Самым жизнерадостным в общении был недавно вернувшийся из долгой и опасной командировки на новые территории Денис Моисеев, занимающий теперь важные посты в законодательном собрании и в региональной «ЕР».
До начала выступления губернатора было чуть больше часа. К тому же формально Алексей Текслер должен был обращаться к депутатам законодательного собрания.
Выяснилось, что уже с 9:00 в этом же пространстве проходит первый этап 40-й конференции реготделения «Единой России» и делегаты успели даже проголосовать за кандидатуру, которую они выдвинут на выборы губернатора в сентябре этого года от имени партии. А речь Алексея Текслера, планировавшаяся на самом деле как обращение не только и не столько к депутатам, но ко всей региональной элите и ко всем жителям области, была встроена по времени в промежуток между двух частей первого этапа партконференции.
Ну, словом, все по почти по классике — «сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить». А с другой стороны — похвальная экономия и пространства, и времени. Зал большой, губернатор уже выступал в нем с аналогичным обращением, да и кандидат от партии был понятен заранее. Ну и чего бы не сэкономить на перемещениях по городу? Тем более что график у Алексея Текслера плотный.
Зал начал заполняться слушателями минут за 40 до начала. И, конечно, с одной стороны, это было самое настоящее светское элитное собрание. Председатель заксобрания Олег Гербер нервничал и по какому-то поводу отчитывал кого-то, как мне показалось, с телевидения.
Один из заместителей Гербера Анатолий Еремин излучал во все стороны белозубую улыбку. И был повод — его собственный день рождения. Под конец действа, кстати, он удостоился почетной грамоты из рук Алексея Текслера. И кто поспорит с тем, что награда нашла героя?
Была невероятно хороша в белом деловом костюме представитель региона в Совете Федерации Маргарита Павлова. Столь же неотразима была в столь же белом деловом костюме депутат Госдумы Яна Лантратова. Очень к лицу были белые одежды и главе Челябинска Наталье Котовой, в кильватере которой почти невидимой тенью почти что плыл… а нет, не помощник, а целый председатель городской думы Челябинска Андрей Шмидт. А вот супруга главы региона Ирина Текслер выбрала иной колер наряда, но особенно эффектно выглядели очки в оправе сиреневого цвета.
Важным видом блистали депутаты Госдумы Дмитрий Вяткин, Владимир Павлов, Станислав Наумов, редко появляющийся в Челябинске Виталий Бахметьев. Типично незаметен был сенатор Олег Цепкин… Лидер местной ЛДПР Виталий Пашин о чем-то разговаривал с членом списка Forbes и зампредом заксобрания Константином Струковым.
Торжественно, словно неся себя, прошел к первому ряду партера экс-многолетний председатель областного парламента Владимир Мякуш. Еще более плавно передвигалось духовенство — митрополит Алексий, муфтий Ринат Раев. Рядом с секретарем челябинской епархии отцом Игорем Шестаковым вдруг оказался авторитетный депутат челябинской гордумы и почетный гражданин города Виталий Рыльских. Они оба остановились рядом с главным баскетболистом области Николаем Сандаковым, чьи обаяние и харизма, как и всегда у этого колоритного человека, не помещались в телесную оболочку и будто бы шли впереди него, словно слава.
Специально приехали на мероприятие и чиновники, которые уже третий год работают в командировке на подшефных области территориях в ДНР, — Дмитрий Гатов и Михаил Подобед. По их виду было заметно, что они рады этой побывке.
Несколько обезглавленными выглядели силовики — генеральских погон с недавними отставками Михаила Скокова и Карена Габриеляна словно бы стало меньше.
Впрочем, не только политической элитой региона заполнялся 2,5-тысячный концерт-холл. Как и положено нормальному ковчегу, здесь были и представители «простого народа», интеллигенции и прочих слоев населения.
Так, культуру представляли, в частности, директор филармонии Алексей Пелымский и органист Владимир Хомяков. Медицину — главврач областной клинической больницы Дмитрий Альтман, главврач городской больницы № 1 Дмитрий Тарасов, нарколог Борис Изаровский, а также депутат заксобрания и прекрасный доктор Владимир Владимирский.
От сил зоозащиты был, разумеется, Карен Даллакян. Образование представляли ректоры вузов, спорт — директор прекрасной школы спортивного танца Вероника Болтвина-Бутузова.
Бизнес был представлен прежде всего региональным бизнес-омбудсменом Александром Гончаровым, представителями крупнейших промышленных компаний области Борисом и Михаилом Видгофами…
Наконец, были и несколько человек в военной форме, чьи кители напоминали небольшие иконостасы — столь многочисленны и внушительны были награды…
Наконец, как в театре… нет, не прозвенел третий звонок, но диктор в третий раз пригласил занять свои места. Зал, и без того налитый синевой от прожекторов и софитов, казалось, еще более посинел, и Алексей Текслер вышел к трибуне, которую грамотно (как отметили присутствовавшие в зале политтехнологи) расположили в один уровень с партером, а не стали ставить выше, на сцену.
Сценарий речи Алексея Текслера был понятен заранее. Подведение итогов пяти лет его правления, ну и задачи развития на будущее.
«Мы столкнулись с вызовами небывалой сложности, от COVID до санкционного давления, — начал глава региона, и тут, что называется, не поспоришь. — Но на практике показали, что способны справиться с любыми сложностями».
Затем Алексей Текслер поприветствовал людей в военной форме — участников СВО, среди которых оказался Герой России Альберт Зайнуллин. Зал встал. И затем встал еще раз — чтобы почтить память тех, кто погиб, выполняя свой долг, в ходе специальной военной операции.
Дальше, как и предполагалось, Алексей Текслер щедро приправлял свои слова цифрами. Прежде всего упомянул про 23 объекта, восстановленные в подшефных региону Ясиноватой и Волновахе (ДНР), о тысячах тонн гуманитарных грузов, собранных на Южном Урале. Затем он перешел к тому, что сделано, собственно, в Челябинской области.
Построили 118 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) — а целью пять лет назад ставили 100. Капремонт сделан в 245 объектах здравоохранения (здесь и далее — за пять лет), построено и реконструировано 15 школ, еще 10 — в стадии строительства, а 67 — отремонтировано, открыт 61 детский садик, еще десять строятся. Возведено и отремонтировано 150 объектов культуры, 37 модульных библиотек, построено и реконструировано 85 спортивных объектов.
Построено за 2023 год более 2,1 млн кв. м жилья, и «это абсолютный рекорд за все времена, в том числе советские». И вот тут прямо хотелось бы спросить: если его строят так много, что же оно так быстро дорожает?
А еще за пять лет благоустроили более 1400 дворовых и более 1200 общественных территорий, построили более 3 тыс. км (!) газопроводов и газифицировали 55 тыс. домовладений. Купили для городов 335 трамваев, 184 троллейбуса и 885 автобусов. Заработал завод по производству троллейбусов и электробусов. Последние в следующем году запустят в эксплуатацию в Магнитогорске.
Отдельно были упомянуты и самые крупные проекты социально ответственного бизнеса — строящиеся «РМК-арена» и футбольный манеж, парк «Притяжение» в Магнитогорске…
А еще выбросы в области снизились на 43% (правда-правда), и бывшая городская свалка в Челябинске готовится под выращивание цветов (был бы Марс — цвели бы яблони). И ЧЭМК перенесут, ибо это историческое решение президента России Владимира Путина (осталось только в реальность воплотить).
А еще турпоток в области вырос до 7,67 млн туристов в год, число многодетных семей подросло на 30%, продолжительность жизни достигла 72,5 лет, ВРП (валовой региональный продукт — прим. автора) вырос за пять лет с 1,5 до 2,5 трлн рублей, инвестиции в основной капитал — с 255 до 450 млрд в год…
Текслер говорил около 50 минут, и говорил ритмично, но почти без пауз, практически не давая собравшимся выразить восторг по поводу услышанного долгими и продолжительными аплодисментами, вполне заслуженно переходившими бы в овацию. Все подчеркнуто деловито.
«За пять лет сделано много, пройден большой путь», — начал завершающую часть речи губернатор. И спорить с ним не было ну никаких возможностей. Да и желания тоже не было.
«Такого темпа развития региона не было за всю его новейшую историю», — последовала заявка Алексея Текслера на место в истории. Как минимум в новейшей истории Южного Урала.
«Нельзя останавливаться на достигнутом… Мы должны наращивать темпы развития дальше». И тут спорить не было смысла.
«Предстоит запустить десятки объектов, социальных и производственных: новый конвейер автозавода “Урал”, заводы в Верхнем Уфалее и Карабаше…».
Наконец, Алексей Текслер объявил и идеологию своего второго пятилетнего губернаторского срока. Ею стали девять «приоритетов успешного и устойчивого развития области на пять лет».
Вот они:
1. все для победы!
2. развитие и гармоничная жизнь каждого человека;
3. работа, востребованность, самореализация;
4 ускоренное технологическое развитие;
5. развитое сельское хозяйство, сильное село;
6. инфраструктура, качество жизни;
7. природосбережение и экология;
8. новый облик городов;
9. счастливые семьи.
Приоритеты прописаны грамотно. С одной стороны — понятны, с другой — ни одной конкретной цифры. И по-чиновничьи это правильно. Потому что если в предыдущие пять лет область столкнулась с «невиданными вызовами», то мало ли что ждет нас в будущем.
«Наша задача — сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей!» — завершил обращение Алексей Текслер. Зал встал и выдал «бурные и продолжительные».
Ну, а что не так? Кто сказал, что не сделаем? Вопрос только в том, что на пути к этим девяти «кругам рая» предстоит много адовой работы…