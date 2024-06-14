Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии изменят порядок выдачи разрешений на охоту

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии намерены внести изменения в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан», устанавливающие формат электронной жеребьевки. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сейчас право на получение разрешения на добычу косули сибирской, лося и медведя бурого в общедоступных охотничьих угодьях распределяется между охотниками, подавшими заявления, исходя из квоты посредством жеребьевки с применением лототрона.

Председатель парламента Константин Толкачев отметил, что этот способ распределения права на добычу охотничьих ресурсов понятен, прозрачен и не вызывает нареканий ни со стороны охотников, ни со стороны контролирующих органов. Каждый год обрабатывается более 11 тысяч заявлений о допуске к участию в случайной выборке. Однако жеребьевка проводится в ручном формате, что делает процесс трудоемким и времязатратным. Законопроектом предлагается перевести жеребьевку в «цифру».

Для проведения жеребьевки изготавливается около 11 тысяч жребиев — распечатанных и скрученных вручную номеров заявлений на бумажных носителях. К сортировке заявлений и изготовлению жребиев привлекаются специалисты Министерства природопользования и экологии, работники подведомственных учреждений, студенты. Специально созданной комиссией проводится более 70 жеребьевочных процедур. Организационные мероприятия занимают около трех недель. Изготовленные жребии второй раз в процедурах не используются. На проведение двух этапов жеребьевки уходит около 8 часов.

«Законопроектом предлагается проводить данную процедуру в электронном формате, с помощью программы, обеспечивающей случайный выбор победителей, — сказал Константин Толкачев. — Это в разы сократит временные и материальные затраты».

экология