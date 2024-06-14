В Башкирии изменят порядок выдачи разрешений на охоту

Председатель парламента Константин Толкачев отметил, что этот способ распределения права на добычу охотничьих ресурсов понятен, прозрачен и не вызывает нареканий ни со стороны охотников, ни со стороны контролирующих органов. Каждый год обрабатывается более 11 тысяч заявлений о допуске к участию в случайной выборке. Однако жеребьевка проводится в ручном формате, что делает процесс трудоемким и времязатратным. Законопроектом предлагается перевести жеребьевку в «цифру».