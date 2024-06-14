В Башкирии изменят порядок выдачи разрешений на охоту

Сейчас право на получение разрешения на добычу косули сибирской, лося и медведя бурого в общедоступных охотничьих угодьях распределяется между охотниками, подавшими заявления, исходя из квоты посредством жеребьевки с применением лототрона.
Председатель парламента Константин Толкачев отметил, что этот способ распределения права на добычу охотничьих ресурсов понятен, прозрачен и не вызывает нареканий ни со стороны охотников, ни со стороны контролирующих органов. Каждый год обрабатывается более 11 тысяч заявлений о допуске к участию в случайной выборке. Однако жеребьевка проводится в ручном формате, что делает процесс трудоемким и времязатратным. Законопроектом предлагается перевести жеребьевку в «цифру».
Для проведения жеребьевки изготавливается около 11 тысяч жребиев — распечатанных и скрученных вручную номеров заявлений на бумажных носителях. К сортировке заявлений и изготовлению жребиев привлекаются специалисты Министерства природопользования и экологии, работники подведомственных учреждений, студенты. Специально созданной комиссией проводится более 70 жеребьевочных процедур. Организационные мероприятия занимают около трех недель. Изготовленные жребии второй раз в процедурах не используются. На проведение двух этапов жеребьевки уходит около 8 часов.
«Законопроектом предлагается проводить данную процедуру в электронном формате, с помощью программы, обеспечивающей случайный выбор победителей, — сказал Константин Толкачев. — Это в разы сократит временные и материальные затраты».