У Кейт Миддлтон появились осложнения после химиотерапии





«Профилактическая химиотерапия — не самая приятная вещь. Все боялись, что после серьезной операции и длительного периода восстановления она будет вынуждена снова пройти лечение», — заявила королевский эксперт Кэти Николл.



Она отметила, что после получения разрешения от врачей, принцесса вернется к выполнению своих обязанностей.



Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к королевским обязанностям после того, как у нее диагностировали рак.



Напомним, в январе Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Позднее принцесса записала видеообращение в котором сообщила, что у нее обнаружили онкологию.