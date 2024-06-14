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У Кейт Миддлтон появились осложнения после химиотерапии

У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон возникли осложнения после химиотерапии. Об этом сообщает издание The Sun.



«Профилактическая химиотерапия — не самая приятная вещь. Все боялись, что после серьезной операции и длительного периода восстановления она будет вынуждена снова пройти лечение», — заявила королевский эксперт Кэти Николл.

Она отметила, что после получения разрешения от врачей, принцесса вернется к выполнению своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к королевским обязанностям после того, как у нее диагностировали рак.

Напомним, в январе Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Позднее принцесса записала видеообращение в котором сообщила, что у нее обнаружили онкологию.