«Профилактическая химиотерапия — не самая приятная вещь. Все боялись, что после серьезной операции и длительного периода восстановления она будет вынуждена снова пройти лечение», — заявила королевский эксперт Кэти Николл.
Она отметила, что после получения разрешения от врачей, принцесса вернется к выполнению своих обязанностей.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к королевским обязанностям после того, как у нее диагностировали рак.
Напомним, в январе Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Позднее принцесса записала видеообращение в котором сообщила, что у нее обнаружили онкологию.
У Кейт Миддлтон появились осложнения после химиотерапии
У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон возникли осложнения после химиотерапии. Об этом сообщает издание The Sun.