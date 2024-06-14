ЦИК согласует проведение онлайн-голосования в 25 регионах

«Если говорить об избирателях, зарегистрированных на выборах, по которым поданы заявки на проведение ДЭГ на федеральной платформе, то их насчитывается около 11,3 миллиона. Из них 9,5 миллиона имеют сопоставленную с ГАС “Выборы” учетную запись на портале “Госуслуги” и имеют возможность проголосовать с помощью ДЭГ», — подчеркнула Памфилова.