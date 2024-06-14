Парламент одобрил поправки в закон о статусе судей в первом чтении

«Депутаты парламента на совместном заседании палат одобрили в первом чтении проект закона “О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК “О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан”.
Это инициативный законопроект депутатов парламента.
«Его целью является дальнейшее развитие судебной системы».
Например, внедряется новый механизм проверки материалов Судебным жюри при рассмотрении дела в отношении судьи по фактам грубого нарушения законности, что позволит более эффективно реагировать на нарушения со стороны судей.
Поправки меняют порядок организации и деятельности Комиссии по качеству правосудия, а также усиливают права и социальные гарантии судей с точки зрения обеспечения их независимости.
Что именно предлагают депутаты
Поправки к законопроекту разделены на три блока:
- первый блок поправок направлен на совершенствование работы Судебного жюри;
- второй блок поправок направлен на изменение порядка организации и деятельности Комиссии по качеству правосудия;
- третий блок поправок связан с усилением прав и социальных гарантий судей с точки зрения обеспечения их независимости.
Проект закона разработан в целях обеспечения качества отправления правосудия и повышения профессионализма судей, отметил депутат Сената Нурлан Бекназаров представляя законопроект.
По его словам, по каждому факту грубого нарушения законности при рассмотрении судебного дела Судебным жюри будет внедрен новый механизм проверки материалов дисциплинарного дела в отношении судьи, что позволит более эффективно реагировать на нарушения законности со стороны судей.
Кроме того, в связи с прогнозируемым увеличением нагрузки по дисциплинарным делам состав Судебного жюри увеличивается с 9 до 15 членов, в него войдут 13 судей, а также два представителя от юридического сообщества с правом совещательного голоса.
«На практике происходило дублирование оценки деятельности судьи. Согласно проекту конституционного закона, оценку профессиональной деятельности судьи рекомендуется проводить не по результатам годовой деятельности, как предусмотрено действующими нормами, а по результатам первых трех лет».
Также в проекте конституционного закона предусмотрены поправки, касающиеся размера выплаты пожизненного содержания судьям в отставке.
Вместе с тем проект закона дополняется нормами, дающими гарантии возможности ознакомления судьи со всеми материалами до его направления в Судебное жюри, а также полной защиты прав судьи посредством его личного участия в рассмотрении дисциплинарного дела либо его представителя.
В проекте закона предусмотрены поправки, касающиеся размера выплаты пожизненного содержания судьям в отставке.
Проект закона дополняется нормами, дающими гарантии возможности ознакомления судьи со всеми материалами до его направления в Судебное жюри, а также полной защиты прав судьи посредством его личного участия в рассмотрении дисциплинарного дела либо его представителя.