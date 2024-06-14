Анна Терешкова официально уходит из мэрии Новосибирска

«Всегда считала себя простым человеком, который любит Новосибирск, а не чиновницей. Буду скучать по людям, проектам, которые мы создавали, команда у нас прекрасная, проектов еще минимум на 10 лет. Моя задача была создать уникальную команду, раскрутить маховик проектов, чтобы все дальше работало без меня», — написала Анна Терешкова в своем телеграм-канале.