Анна Терешкова официально уходит из мэрии Новосибирска

Бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила в своем телеграм-канале о том, что больше не считает себя чиновницей.
Напомним, Терешкова проработала в администрации более 10 лет. Она заявила, что покидает свою должность с чистой совестью, а ее команда сможет справиться без нее. Больше всего ее порадовало то, что она избавилась от приставки «чиновница».
«Всегда считала себя простым человеком, который любит Новосибирск, а не чиновницей. Буду скучать по людям, проектам, которые мы создавали, команда у нас прекрасная, проектов еще минимум на 10 лет. Моя задача была создать уникальную команду, раскрутить маховик проектов, чтобы все дальше работало без меня», — написала Анна Терешкова в своем телеграм-канале.
Вице-мэр также добавила, что все задуманные за время ее работы проекты, обязательно осуществятся.