Орбан заявил о планах НАТО создать три крупные базы для поставок оружия Киеву

Орбан выразил обеспокоенность в связи с тем, что если эти базы будут созданы в странах, граничащих с Украиной, в частности в Польше, Румынии и Словакии, то «они станут военными целями». Премьер подчеркнул, что Венгрия, которая также находится рядом, беспокоится за свою безопасность и не будет принимать участия в этих действиях.