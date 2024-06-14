В Самарканде иностранным лауреатам вручили знаки «За защиту прав человека»

В этом году отличительного знака удостоились:
главный омбудсман Турецкой Республики Шереф Малкоч за вклад в развитие сотрудничества между тюркоязычными странами в области прав человека;
исполнительный директор секретариата Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИК) Нура бинт Заид аль-Рашуд, — за вклад в развитие сотрудничества с Независимой постоянной комиссией по правам человека ОИК;
председатель Комиссии по правам человека Султаната Оман Рашид Хамад Хумаид Албалуши — за международное сотрудничество в области защиты и обеспечения прав человека;
председатель Национального комитета по правам человека Государства Катар Марьям бинт Абдулла аль-Аттия была удостоена этой награды за международное сотрудничество в области защиты и продвижения прав человека.
Нагрудный знак «За защиту прав человека» учрежден в 2020 году по инициативе президента Узбекистана.