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В Самарканде иностранным лауреатам вручили знаки «За защиту прав человека»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В рамках IV Самаркандского форума по правам человека состоялась церемония вручения знаков «За защиту прав человека», передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В этом году отличительного знака удостоились:

главный омбудсман Турецкой Республики Шереф Малкоч за вклад в развитие сотрудничества между тюркоязычными странами в области прав человека;

исполнительный директор секретариата Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИК) Нура бинт Заид аль-Рашуд, — за вклад в развитие сотрудничества с Независимой постоянной комиссией по правам человека ОИК;

председатель Комиссии по правам человека Султаната Оман Рашид Хамад Хумаид Албалуши — за международное сотрудничество в области защиты и обеспечения прав человека;

председатель Национального комитета по правам человека Государства Катар Марьям бинт Абдулла аль-Аттия была удостоена этой награды за международное сотрудничество в области защиты и продвижения прав человека.

Нагрудный знак «За защиту прав человека» учрежден в 2020 году по инициативе президента Узбекистана.