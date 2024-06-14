Воронежских чиновников научили оказанию первой помощи пострадавшим

В управе Ленинского района прошли учения по оказанию первой помощи пострадавшим в результате ЧС. Занятия провела старший преподаватель «Воронежского института повышения квалификации сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» полковник Светлана Потапова.
Специалист МЧС познакомила сотрудников управы с методами оценки общего состояния пострадавшего, приемами оказания первой помощи при кровотечениях, травмах, ожогах, обморожениях и других угрожающих состояниях, а также показала, как провести сердечно-легочную реанимацию.
Затем слушатели показали на практике, как усвоили теоретическую часть — под контролем инструктора провели на манекенах приемы остановки кровотечения, наложения повязок, проведения сердечно-легочной реанимации.