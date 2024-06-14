Воронежских чиновников научили оказанию первой помощи пострадавшим

Специалист МЧС познакомила сотрудников управы с методами оценки общего состояния пострадавшего, приемами оказания первой помощи при кровотечениях, травмах, ожогах, обморожениях и других угрожающих состояниях, а также показала, как провести сердечно-легочную реанимацию.