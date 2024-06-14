Челябинская «Единая Россия» выдвинула Текслера на второй срок

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» приняло единогласное решение выдвинуть кандидатуру Алексея Текслера на второй губернаторский срок. Ранее, ему пришлось пройти через сито внутрипартийного голосования, так называемого праймериз, и губернатор с честью выдержал это испытание. Неделей ранее его кандидатуру поддержал Генсовет «Единой России», пишет «Южноуральская панорама».
Теперь Алексей Текслер подал документы в областной избирком, выборы намечены на два дня — 7 и 8 сентября. Как партийный кандидат, он избавлен от необходимости собирать подписи. Помимо него, на участие в губернаторской кампании заявились Ярослав Щербаков от партии «Яблоко» и Степан Соловьев от «Зелёной альтернативы».