Челябинская «Единая Россия» выдвинула Текслера на второй срок

Теперь Алексей Текслер подал документы в областной избирком, выборы намечены на два дня — 7 и 8 сентября. Как партийный кандидат, он избавлен от необходимости собирать подписи. Помимо него, на участие в губернаторской кампании заявились Ярослав Щербаков от партии «Яблоко» и Степан Соловьев от «Зелёной альтернативы».