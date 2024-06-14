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Челябинская «Единая Россия» выдвинула Текслера на второй срок

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» приняло единогласное решение выдвинуть кандидатуру Алексея Текслера на второй губернаторский срок.

Источник: РИА "Новости"

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» приняло единогласное решение выдвинуть кандидатуру Алексея Текслера на второй губернаторский срок. Ранее, ему пришлось пройти через сито внутрипартийного голосования, так называемого праймериз, и губернатор с честью выдержал это испытание. Неделей ранее его кандидатуру поддержал Генсовет «Единой России», пишет «Южноуральская панорама».

Теперь Алексей Текслер подал документы в областной избирком, выборы намечены на два дня — 7 и 8 сентября. Как партийный кандидат, он избавлен от необходимости собирать подписи. Помимо него, на участие в губернаторской кампании заявились Ярослав Щербаков от партии «Яблоко» и Степан Соловьев от «Зелёной альтернативы».