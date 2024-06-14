«Разделение». В ФРГ заявили о неожиданном последствии кризиса на Украине

«В этом большой раскол. То есть, Восток не готов продолжать участвовать в поддержке Украины в военном или финансовом отношении, так как видно бесполезность всего этого, по крайней мере, за последние два года. Все это, я полагаю, только тогда станет опасным в этом направлении (разделения — Прим. ред.), когда оно действительно станет экзистенциальным», — указал политик.