Глава Башкирии рассказал о мерах поддержки СМИ и журналистов региона.

«Постоянно поднимались вопросы о повышении зарплаты. Это были справедливые вопросы, справедливые требования. С 2022 года из бюджета мы дополнительно на оплату выделяем 75 миллионов рублей. С июня 2023 года для повышения зарплаты работников Издательского дома дополнительно выделено еще 115 миллионов рублей в год. Это позволило нам в целом немножко поднять зарплату. Я не говорю, что она стала какой-то баснословной, но тем не менее мы определенное движение в этом плане начали. Мы договорились также о том, что будет серьезная грантовая поддержка. Она есть. 50 млн заложено в бюджете. Это на гранты для развития журналистики. Вы уже научились пользоваться этими грантами. В них надо участвовать и мы суммы грантов постоянно будем увеличивать», — сказал Радий Хабиров.