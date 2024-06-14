Глава Башкирии рассказал о мерах поддержки СМИ и журналистов региона.

Глава Башкортостана Радий Хабиров 14 июня на пленарном заседании форума СМИ РБ «Медиайыйын» рассказал о мерах поддержки средств массовой информации и журналистов региона. Он сообщил, что в этом году идет проектирование реконструкции Дома печати и в планах в 2025 начать его капремонт. 70 млн рублей республика выделила для поддержки телерадиокомпании «Башкортостан» и для оборудования информационной площадки.
«Постоянно поднимались вопросы о повышении зарплаты. Это были справедливые вопросы, справедливые требования. С 2022 года из бюджета мы дополнительно на оплату выделяем 75 миллионов рублей. С июня 2023 года для повышения зарплаты работников Издательского дома дополнительно выделено еще 115 миллионов рублей в год. Это позволило нам в целом немножко поднять зарплату. Я не говорю, что она стала какой-то баснословной, но тем не менее мы определенное движение в этом плане начали. Мы договорились также о том, что будет серьезная грантовая поддержка. Она есть. 50 млн заложено в бюджете. Это на гранты для развития журналистики. Вы уже научились пользоваться этими грантами. В них надо участвовать и мы суммы грантов постоянно будем увеличивать», — сказал Радий Хабиров.
В Башкортостане учреждена новая премия в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество». 1 октября начнётся прием заявок на конкурс, в декабре станут известны первые её обладатели. Ежегодно будут определять 20 победителей. Сумма премии — 300 тыс. рублей.
«Это важная премия особенно в наше время, проблема достоверности журналистики имеет важнейшее значение,. Потому что нам очень сложно пробиваться с правдой, пробиваться с достоверной картиной нашей реальной жизни в условиях постоянной атаки, которая, в том числе, идет извне и хорошо организована. Я всегда вспоминаю у Булгакова в “Мастере и Маргарите”, главный персонаж, Иешуа Га-Ноцри, помните, он говорил — “Правду говорить легко и приятно”. Наверное, легко и приятно, но в журналистике это сложно, потому что, либо ее не читают, потому что читают немножко другое, либо вот деньги платят немножко за другое. Поэтому я бы хотел, чтобы все-таки именно эта журналистская премия способствовала дальнейшей вашей работе», — сказал Радий Хабиров.
В этом году сумма премии правительства имени Шагита Худайбердина увеличена в 5 раз — до полумиллиона рублей.
«Мы с вами уже более пяти лет вместе слаженно работаем. Вы выполняете чрезвычайно сложную функцию, чрезвычайно важную задачу и сохраняете при этом такой настоящий журналистский задор. Мы со своей стороны будем вас во всем поддерживать», — сказал Радий Хабиров.