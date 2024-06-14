WP узнала об опасениях о будущем соглашения с Украиной при Трампе

Однако, пишет WP, его будущее остается неясным с учетом того, что экс-президент Дональд Трамп, который, как и Байден, собирается участвовать в ноябрьских выборах, опережает своего соперника во многих предвыборных опросах. Politico также отмечает, что если Трамп переизберется и вступит в должность главы государства в следующем январе, у него будет возможность разорвать договоренности: соглашение заключено только между действующими администрациями США и Украины и не будет ратифицировано конгрессом.