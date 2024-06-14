Выпускник ВМА, отец пятерых детей идет на выборы губернатора Петербурга

«Решение пришло не спонтанно. Довольно продолжительное время я с удовольствием и интересом, успешно занимаюсь общественной деятельностью. В настоящее время состою в Медицинском совете при Губернаторе СПб, являюсь членом координационного совета Ассоциации частных клиник города. Состоял в экспертном совете по здравоохранению при Комитете Совета Федерации. Был членом комиссии по модернизации здравоохранения при Общественной палате РФ и членом Общественного совета при Минздраве РФ. Итогом этой работы уже стали ощутимые для граждан результаты, о которых не стыдно говорить», — отмечает сам кандидат.