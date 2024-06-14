Выпускник ВМА, отец пятерых детей идет на выборы губернатора Петербурга

Городской избирком опубликовал список первых кандидатов, подавших документы на участие в губернаторских выборах. В число претендентов вошел и выпускник Военно-Медицинской академии Александр Абдин.
«Решение пришло не спонтанно. Довольно продолжительное время я с удовольствием и интересом, успешно занимаюсь общественной деятельностью. В настоящее время состою в Медицинском совете при Губернаторе СПб, являюсь членом координационного совета Ассоциации частных клиник города. Состоял в экспертном совете по здравоохранению при Комитете Совета Федерации. Был членом комиссии по модернизации здравоохранения при Общественной палате РФ и членом Общественного совета при Минздраве РФ. Итогом этой работы уже стали ощутимые для граждан результаты, о которых не стыдно говорить», — отмечает сам кандидат.
В частности, среди результататов этой совместной работы Александр Абдин называет открытие 20 центров общеврачебной практики и мини-поликлиник для жителей по ОМС, создание в садоводствах города более 30 врачебных амбулаторий и расширение доступности ЭКО в медицинских организациях, имеющих право на оказание данного вида услуг.
Как выпускник ВМА, Александр Абдин также активно участвовал в успешной защите от закрытия Военно- Медицинской Академии и ее кафедр в историческом центре города.
И в целом состояние городской среды вызывает у Абдина особое внимание. Поэтому среди тезисов его предвыборной программы есть и предложения по улучшению экологической ситуации.
«Сделать Невский пешеходным, создать благоустроенные общественные пространства, зеленые зоны, скверы для отдыха жителей, провести комплексное озеленение исторической части Петербурга, так сказать, вернуть городу “легкие”. Жители должны чувствовать себя комфортно в своем городе в любое время года, не задыхаться от утомительной жары и пыли, не мерзнуть и мокнуть на остановках общественного транспорта, иметь возможность полноценного комфортного многодневного отдыха внутри города, не хуже, чем загородом», — перечисляет Абдин.
По его словам, сейчас он регулярно проводит встречи с горожанами, и многое из тех идей, которые слышит, будут использованы в его предвыборной программе и станут руководством к действию в случае победы на выборах.
«Благодаря этим встречам, я понимаю, что все не зря, все обязательно будет! В нашем городе живут потрясающие активные, грамотные, неравнодушные люди! Спасибо им за это!», — отмечает Абдин.
Напомним, что губернаторские выборы в Санкт-Петербурге состоятся в сентябре. Голосование будет трехдневным. О своем желании баллотироваться уже заявили представители «Единой России», ЛДПР, КПРФ, партии «Родина» и «зеленые». Документы подали и несколько самовыдвиженцев.