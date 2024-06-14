Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транспортная система Красноярского края станет эффективнее

Губернатор Михаил Котюков встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктором Басаргиным, который находится в Красноярском крае с рабочим визитом. Основная тема диалога — новый национальный проект «Эффективная транспортная система», разработка которого по поручению президента РФ должна завершиться к осени.

Источник: Российская газета

В рамках формирования проекта Михаил Котюков и Виктор Басаргин обсудили вопросы, касающиеся авиасообщения. «Пассажиропоток Красноярского аэропорта растет с каждым годом и будет расти дальше, поэтому регион продолжит прилагать все усилия для дальнейшего развития инфраструктуры, которая будет комфортна для пассажиров и удобна для авиакомпаний», — цитирует Михаила Котюкова пресс-служба краевого правительства.

Участники встречи говорили также об оснащении современным оборудованием аэропортов и железнодорожных вокзалов, их доступности для инвалидов, расширении кадрового состава.

Виктор Басаргин рассказал, что он, как и многие россияне, считает Красноярский край одним из самых привлекательных регионов страны, включая его северные территории. Соответственно, можно быть уверенным в развитии внутреннего туризма, который тоже будет способствовать увеличению пассажиропотока, отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

«Если говорить о дорогах, то в рамках реализации федеральных программ в ближайшие годы федеральные дороги должны соответствовать нормативу на 85 процентов, а региональные — на 65. И я вижу, что Красноярский край к этому стремится. Пока ехал из аэропорта, обратил внимание, что программы реализуются — идет ремонт, ремонт, ремонт. Да, автомобилистам сложно, но ведь это означает комфорт и доступность дорог для населения после ремонта. Нас — транспортников это радует», — сказал Виктор Басаргин.

Стороны обсудили и развитие системы автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) на территории Красноярского края. АПВГК позволяют вести полный контроль за параметрами транспортных средств. Работа направлена на безопасность дорожного движения, снижение количества ДТП, обеспечение сохранности дорог и увеличение их межремонтных сроков.

По данным министерства транспорта региона, сегодня в Красноярском крае действуют три АПВГК, введение еще двух планируется в 2024 и в 2025 годах. Кроме того, краевые министерства транспорта и финансов прорабатывают вопрос о выделении средств для размещения 10 АПВГК на автомобильных дорогах регионального значения с 2026 по 2030 годы.

Работают на дорогах региона и передвижные пункты весогабаритного контроля. «Сохранность дорог — одна из главных задач. Транспорт должен быть в весовом нормативе, совместно будем работать в этом направлении, обеспечивая транспортную безопасность и безопасность пассажирских перевозок. По итогам встречи министерство транспорта края получит ряд поручений, а мы на федеральном уровне поднимем вопросы дополнительного финансирования региона по ряду направлений в транспортной сфере», — подвел итоги встречи Виктор Басаргин.