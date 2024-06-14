Транспортная система Красноярского края станет эффективнее

«Если говорить о дорогах, то в рамках реализации федеральных программ в ближайшие годы федеральные дороги должны соответствовать нормативу на 85 процентов, а региональные — на 65. И я вижу, что Красноярский край к этому стремится. Пока ехал из аэропорта, обратил внимание, что программы реализуются — идет ремонт, ремонт, ремонт. Да, автомобилистам сложно, но ведь это означает комфорт и доступность дорог для населения после ремонта. Нас — транспортников это радует», — сказал Виктор Басаргин.