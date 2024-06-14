Транспортная система Красноярского края станет эффективнее

В рамках формирования проекта Михаил Котюков и Виктор Басаргин обсудили вопросы, касающиеся авиасообщения. «Пассажиропоток Красноярского аэропорта растет с каждым годом и будет расти дальше, поэтому регион продолжит прилагать все усилия для дальнейшего развития инфраструктуры, которая будет комфортна для пассажиров и удобна для авиакомпаний», — цитирует Михаила Котюкова пресс-служба краевого правительства.
Участники встречи говорили также об оснащении современным оборудованием аэропортов и железнодорожных вокзалов, их доступности для инвалидов, расширении кадрового состава.
Виктор Басаргин рассказал, что он, как и многие россияне, считает Красноярский край одним из самых привлекательных регионов страны, включая его северные территории. Соответственно, можно быть уверенным в развитии внутреннего туризма, который тоже будет способствовать увеличению пассажиропотока, отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
«Если говорить о дорогах, то в рамках реализации федеральных программ в ближайшие годы федеральные дороги должны соответствовать нормативу на 85 процентов, а региональные — на 65. И я вижу, что Красноярский край к этому стремится. Пока ехал из аэропорта, обратил внимание, что программы реализуются — идет ремонт, ремонт, ремонт. Да, автомобилистам сложно, но ведь это означает комфорт и доступность дорог для населения после ремонта. Нас — транспортников это радует», — сказал Виктор Басаргин.
По данным министерства транспорта региона, сегодня в Красноярском крае действуют три АПВГК, введение еще двух планируется в 2024 и в 2025 годах. Кроме того, краевые министерства транспорта и финансов прорабатывают вопрос о выделении средств для размещения 10 АПВГК на автомобильных дорогах регионального значения с 2026 по 2030 годы.
Работают на дорогах региона и передвижные пункты весогабаритного контроля. «Сохранность дорог — одна из главных задач. Транспорт должен быть в весовом нормативе, совместно будем работать в этом направлении, обеспечивая транспортную безопасность и безопасность пассажирских перевозок. По итогам встречи министерство транспорта края получит ряд поручений, а мы на федеральном уровне поднимем вопросы дополнительного финансирования региона по ряду направлений в транспортной сфере», — подвел итоги встречи Виктор Басаргин.