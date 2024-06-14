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Беглого Красноярского депутата Гольдмана заметили во Флориде

Экс-депутата Заксобрания Красноярского края, бизнесмена Романа Гольдмана заметили в США.

Об этом «МК в Красноярске» сообщил ресторатор Владимир Владимиров.

По словам владельца красноярских ресторанов, его знакомые написали, что могли видеть Гольдмана во Флориде, а если точнее — в Майами. Был ли это точно беглый бизнесмен и бывший депутат — не сообщается.

В соцсетях Владимиров написал:

«Ну круто, если правда. Если не шутка. Ещё и политическое убежище попросил или так как-то с документами решил».

Гольдман находится в розыске по целому ряду уголовных дел. Днем ранее полиция сообщила, что задержан родственник предпринимателя.