Беглого Красноярского депутата Гольдмана заметили во Флориде

Об этом «МК в Красноярске» сообщил ресторатор Владимир Владимиров.
По словам владельца красноярских ресторанов, его знакомые написали, что могли видеть Гольдмана во Флориде, а если точнее — в Майами. Был ли это точно беглый бизнесмен и бывший депутат — не сообщается.
В соцсетях Владимиров написал:
«Ну круто, если правда. Если не шутка. Ещё и политическое убежище попросил или так как-то с документами решил».
Гольдман находится в розыске по целому ряду уголовных дел. Днем ранее полиция сообщила, что задержан родственник предпринимателя.