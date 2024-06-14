В Белоруссии заявили, что польские силовики стреляют по беженцам на границе

В Польше вступило в силу распоряжение которое вводит временный запрет на пребывание на границе с Белоруссией. Запрет охватывает участок более 60 километров вдоль границы. На участке в 44 километра запрет действует на расстоянии 200 метров от линии границы, а на участке в 16 километров — примерно в двух километрах от границы. Буферная зона введена в районах ответственности пограничных застав в Наревке, Беловежье, Дубичах церковных и Черемше. Запрет пребывания на приграничной территории будет действовать в течение 90 дней с возможностью продления.
«После введения буферной зоны польские силовики начали стрелять по беженцам резиновыми пулями», — сообщает комитет.
По данным госпогранкомитета, «днем 13 июня польские военнослужащие жестоко избили троих сирийских беженцев и вывезли на польско-белорусскую границу, где сейчас действует так называемая буферная зона — “свободная от закона и морали” территория».
«Со слов иностранцев, польские силовики “травили” их собаками, распыляли слезоточивый газ и применяли электрошокеры. Помимо избиений ногами и дубинками, в одного из мужчин произвели несколько выстрелов резиновыми пулями. При этом беженцы не оказывали польским военным никакого сопротивления и не представляли угрозу», — сообщает комитет.
Отмечается, что «после издевательств над людьми польские военные на служебном автомобиле доставили граждан Сирии к пограничному забору, а затем силой заставили их пройти через калитку для животных на белорусскую территорию».
«Белорусские пограничники, обнаружившие избитых беженцев, оказали им первую помощь и вызвали медиков. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа», — сообщает госпогранкомитет.