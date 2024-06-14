В Белоруссии заявили, что польские силовики стреляют по беженцам на границе

В Польше вступило в силу распоряжение которое вводит временный запрет на пребывание на границе с Белоруссией. Запрет охватывает участок более 60 километров вдоль границы. На участке в 44 километра запрет действует на расстоянии 200 метров от линии границы, а на участке в 16 километров — примерно в двух километрах от границы. Буферная зона введена в районах ответственности пограничных застав в Наревке, Беловежье, Дубичах церковных и Черемше. Запрет пребывания на приграничной территории будет действовать в течение 90 дней с возможностью продления.