Доверие россиян к президенту Путину достигло 81,4% — ВЦИОМ

«Показатель одобрения деятельности президента с 3 по 9 июня составил 78,7%. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,4% респондентов, увеличение составило 0,5 процентных пункта за неделю», — говорится в сообщении ВЦИОМ.
Согласно опросам, уровень положительной оценки работы председателя правительства Михаила Мишустина и правительства России за последнюю неделю составили 54,7% и 53,2% соответственно.
В свою очередь, результаты опроса Фонда Общественного мнения (ФОМ) свидетельствуют, что президенту доверяет 81% граждан страны. Также высок процент одобряющих работу главы государства — 82% граждан.