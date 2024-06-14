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Доверие россиян к президенту Путину достигло 81,4% — ВЦИОМ

МОСКВА, 14 июн- РАПСИ. На прямой вопрос Всероссийского центра изучения общественного мнения о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 81,4% респондентов, сообщает ВЦИОМ.

Источник: AP 2023

«Показатель одобрения деятельности президента с 3 по 9 июня составил 78,7%. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,4% респондентов, увеличение составило 0,5 процентных пункта за неделю», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Согласно опросам, уровень положительной оценки работы председателя правительства Михаила Мишустина и правительства России за последнюю неделю составили 54,7% и 53,2% соответственно.

В свою очередь, результаты опроса Фонда Общественного мнения (ФОМ) свидетельствуют, что президенту доверяет 81% граждан страны. Также высок процент одобряющих работу главы государства — 82% граждан.

Путин Владимир