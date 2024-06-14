Вячеслав Федорищев раскритиковал ярмарку на Центральной площади Тольятти

«Так как вы не платите аренду, вы точно имеете возможность инвестировать в то, чтобы здесь было комфортнее. На площади нет ни одного навеса, нет лавочек, жарко. Людям и старшего возраста, и младшего здесь тяжело», — заявил врио губернатора.