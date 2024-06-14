Вячеслав Федорищев раскритиковал ярмарку на Центральной площади Тольятти

Глава Тольятти Николай Ренц объяснил, что с оператором ярмарки заключен срочный безвозмездный договор на размещение на период до 2026 года. Господин Федорищев увиденным остался недоволен, в связи с чем поручил оператору ярмарки в течение двух недель сделать план по реорганизации пространства.
«Так как вы не платите аренду, вы точно имеете возможность инвестировать в то, чтобы здесь было комфортнее. На площади нет ни одного навеса, нет лавочек, жарко. Людям и старшего возраста, и младшего здесь тяжело», — заявил врио губернатора.
По словам господина Федорищева, регион готов финансово помочь привести Центральную площадь в порядок. Тольяттинскому градоначальнику поручено представить соответствующие предложения.