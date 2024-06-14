Глава Крыма: «Севастополь — город русских моряков. Символ стойкости, мужества и воинской доблести»

«Город-герой. Город русских моряков. Символ стойкости, мужества и воинской доблести. Сегодня день рождения отмечает легендарный Севастополь.
Город и флот неразделимы. В то же время Севастополь — не только военный, но и важный экономический, научно-технический, культурный и туристический центр. Он развивается и преображается, сохраняя свою уникальную атмосферу. В этом заслуга всех севастопольцев, которые из поколения в поколение передают память о подвигах предков, гордятся своей историей и достижениями.
Севастополь — наш самый близкий, братский регион. Мы вместе работаем, вместе противостоим врагам, вместе идем к Победе.
Остановись, прохожий, не спеши:
Здесь Севастополь — город бастионов.
Его железным воздухом дыши,
Чтоб навсегда остаться непреклонным.
Эти строки написал наш земляк, поэт-фронтовик Александр Лесин. Севастопольцы, родные, с праздником!» — говорится в поздравлении Главы республики.