Глава Крыма: «Севастополь — город русских моряков. Символ стойкости, мужества и воинской доблести»

Город и флот неразделимы. В то же время Севастополь — не только военный, но и важный экономический, научно-технический, культурный и туристический центр. Он развивается и преображается, сохраняя свою уникальную атмосферу. В этом заслуга всех севастопольцев, которые из поколения в поколение передают память о подвигах предков, гордятся своей историей и достижениями.