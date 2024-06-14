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Глава Крыма: «Севастополь — город русских моряков. Символ стойкости, мужества и воинской доблести»

Сегодня легендарный город-герой отмечает свой 241-й день рождения. Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем города Севастополя.

Источник: Reuters

«Город-герой. Город русских моряков. Символ стойкости, мужества и воинской доблести. Сегодня день рождения отмечает легендарный Севастополь.

Город и флот неразделимы. В то же время Севастополь — не только военный, но и важный экономический, научно-технический, культурный и туристический центр. Он развивается и преображается, сохраняя свою уникальную атмосферу. В этом заслуга всех севастопольцев, которые из поколения в поколение передают память о подвигах предков, гордятся своей историей и достижениями.

Севастополь — наш самый близкий, братский регион. Мы вместе работаем, вместе противостоим врагам, вместе идем к Победе.

Остановись, прохожий, не спеши:

Здесь Севастополь — город бастионов.

Его железным воздухом дыши,

Чтоб навсегда остаться непреклонным.

Эти строки написал наш земляк, поэт-фронтовик Александр Лесин. Севастопольцы, родные, с праздником!» — говорится в поздравлении Главы республики.

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