Представители блока «Победа» хотят попасть на заседание парламента

«Мы попробуем зайти, нам не запрещал никто заходить в здание, тем более, что у нас там есть личные кабинеты, в которых мы можем работать. Мы попытаемся зайти на пленарное заседание, посмотрим, что из этого получится, поскольку мы считаем, что вчерашнее решение о запрете нашего присутствия на пяти заседаниях незаконно, никаких нарушений с нашей стороны не было», — заявил Фотеску журналистам.