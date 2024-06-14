Представители блока «Победа» хотят попасть на заседание парламента

Спикер парламента и лидер ПДС Игорь Гросу в четверг отказался давать слово членам оппозиционного блока «Победа», отключая им микрофоны. Те, в свою очередь, заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией. Спикер парламента предложил запретить этим оппозиционерам участвовать в пяти пленарных заседаниях. За это проголосовало 57 депутатов правящей партии. В список, кроме депутата Боли, вошли Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова и Александр Нестеровский.
«Мы попробуем зайти, нам не запрещал никто заходить в здание, тем более, что у нас там есть личные кабинеты, в которых мы можем работать. Мы попытаемся зайти на пленарное заседание, посмотрим, что из этого получится, поскольку мы считаем, что вчерашнее решение о запрете нашего присутствия на пяти заседаниях незаконно, никаких нарушений с нашей стороны не было», — заявил Фотеску журналистам.
У здания парламента собрались сторонники блока «Победа», которые решили высказать свое несогласие с запретом с отношении оппозиционных депутатов. Участники акции протеста скандируют «Долой диктатуру».
С критикой в адрес ПДС и его лидера ранее в четверг выступили члены другой оппозиционной силы парламента — Блока коммунистов и социалистов (БКС), которые призвали Гросу добровольно уйти в отставку. Вице-спикер законодательного собрания от БКС Влад Батрынча заявил, что нынешний парламент нефункционален и должен быть распущен, а парламентские выборы в Молдавии должны пройти одновременно с президентскими 20 октября.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.