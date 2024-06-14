Трамп рассказал, как обсуждал конфликт России и Украины с Нурмагомедовым

Ранее политик не раз говорил, что смог бы договориться о завершении военных действий на Украине за 24 часа. Бывший президент США отмечал, что у него «были хорошие отношения, очень хорошие» и с Путиным, и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, для завершения конфликта он бы провел переговоры с главами обоих государств.