Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днём города

Потому что Севастополь — это город невероятной стойкости. Как невозможно было сломить его жителей в первую и вторую героическую оборону, так не дрогнули севастопольцы и сейчас, во время специальной военной операции. Многие пошли на фронт защищать русский мир. Те, кто остались в тылу, помогают нашим бойцам и заботятся о них.