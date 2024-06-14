Президент Владимир Путин назначил судью в Воронежской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей. В соответствии с документом, в Воронежской области судьей Рамонского районного суда назначена Ольга Семенова. Срок полномочий судьи указом не ограничен. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 13 июня.
Ознакомиться с указом можно по ссылке.
Ольга Семенова в 2006 году окончила Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». Стаж ее работы по профессии составляет 16 лет, при этом стажа непосредственно в должности судьи нет. С марта 2007-го по февраль 2009-го она была помощником судьи Коминтерновского районного суда Воронежа, затем до сентября 2013-го — помощником председателя Коминтерновского районного суда, до марта 2014-го — секретарем судебного заседания в том же суде, до августа 2022-го — вновь помощником судьи Коминтерновского райсуда, а с августа 2022-го — помощником судьи Воронежского областного суда. Имеет классный чин «советник юстиции 2 класса».
Как сообщало РИА «Воронеж», ранее Высшая квалификационная коллегия судей России оставила без изменений решение в отношении судьи Советского районного суда Воронежа Оксаны Глущенко, чьи полномочия были досрочно прекращены из-за дисциплинарного проступка.