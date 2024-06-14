Президент Владимир Путин назначил судью в Воронежской области

Ольга Семенова в 2006 году окончила Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». Стаж ее работы по профессии составляет 16 лет, при этом стажа непосредственно в должности судьи нет. С марта 2007-го по февраль 2009-го она была помощником судьи Коминтерновского районного суда Воронежа, затем до сентября 2013-го — помощником председателя Коминтерновского районного суда, до марта 2014-го — секретарем судебного заседания в том же суде, до августа 2022-го — вновь помощником судьи Коминтерновского райсуда, а с августа 2022-го — помощником судьи Воронежского областного суда. Имеет классный чин «советник юстиции 2 класса».