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Армения примет участие в саммите по Украине в Швейцарии

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 15 июня отправится в Швейцарию, где примет участие в «саммите мира» по Украине. Об этом сообщает портал «Новости Армении» со ссылкой на офис Совета безопасности Армении. После визита в Швейцарию Армен Григорян отправится в Париж.

Источник: РИА "Новости"

Почти 90 стран подтвердили участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии. Отказались ехать на конференцию Камбоджа, Китай, Саудовская Аравия, Мексика и Никарагуа. Саммит пройдет в Кантоне Нидвальден 15—16 июня.

12 июня премьер Армении Никол Пашинян опустил выход Армении из ОДКБ. Он объяснял это тем, что как минимум две страны, по его словам, создали имитацию поддержки Армении, хотя участвовали в подготовке войны против нее. Одна из этих стран — Белоруссия. Премьер Армении допустил изменение позиции по ОДКБ, если Белоруссия выйдет из объединения или если белорусский президент Александр Лукашенко извинится перед армянским народом.

4 июня президент Финляндии Александер Стубб и премьер Армении Никол Пашинян по телефону обсудили саммит по Украине в Швейцарии, а также региональную динамику на Южном Кавказе. Александер Стубб говорил ранее, что по просьбе президента Украины Владимира Зеленского работает над привлечением «как можно большего числа» участников саммита в Швейцарии.