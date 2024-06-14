Армения примет участие в саммите по Украине в Швейцарии

12 июня премьер Армении Никол Пашинян опустил выход Армении из ОДКБ. Он объяснял это тем, что как минимум две страны, по его словам, создали имитацию поддержки Армении, хотя участвовали в подготовке войны против нее. Одна из этих стран — Белоруссия. Премьер Армении допустил изменение позиции по ОДКБ, если Белоруссия выйдет из объединения или если белорусский президент Александр Лукашенко извинится перед армянским народом.