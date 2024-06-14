Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона

«В соответствии со статьей 67 Устава Самарской области региональное Правительство обязано представить в Самарскую Губернскую Думу отчет о результатах деятельности Правительства Самарской области за истекший год. В связи с этим на основе материалов региональных органов исполнительной власти подготовлен отчет Правительства Самарской области о результатах деятельности в 2023 году, который прошел процедуру согласования со всеми органами власти», — отметила председатель Правительства региона Наталья Катина.