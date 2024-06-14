Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

«Ярмарка в целом — это хорошо. Недалеко от дома, продукты иногда более доступные, чем в магазине, но самое главное — они фермерские, качественные. Порядок наведем. Никаких большегрузов, никакого использования площади не по назначению не будет. С сегодняшнего дня, я вам это обещаю. Мы с вами контактами обменяемся. Если это не будет выполнено, позвоните мне, — сказал в ответ Вячеслав Федорищев. — Ярмарка будет уютнее, правильно организованная. Будем возрождать и площадь».