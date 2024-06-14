Началось выдвижение кандидатов на довыборы в депутаты ЗакСа Петербурга

По данным на утро 10 июня, на выборы высшего должностного лица Северной столицы выдвинулись 18 человек, восемь из которых — от избирательных объединений и еще 10 — в порядке самовыдвижения. Кстати, документы для регистрации кандидата на должность главы города будут принимать до 18:00 30 июня.