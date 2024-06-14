Началось выдвижение кандидатов на довыборы в депутаты ЗакСа Петербурга

Выдвижение кандидатов на дополнительных выборах депутата Заксобрания Петербурга по округу № 18 началось с 14 июня. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Горизбиркома Максим Мейксин.
— Кандидаты могут подать документы на выдвижение в ТИК № 6, который осуществляет полномочия окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах, — добавил он.
Напомним, что выборы депутата ЗакСа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 будут проходить с 6 по 8 сентября. В эти же дни в Петербурге будут избирать депутатов 110 муниципальных советов города и губернатора.
По данным на утро 10 июня, на выборы высшего должностного лица Северной столицы выдвинулись 18 человек, восемь из которых — от избирательных объединений и еще 10 — в порядке самовыдвижения. Кстати, документы для регистрации кандидата на должность главы города будут принимать до 18:00 30 июня.