Вице-премьер Дмитрий Патрушев оценил развитие экономики Хабаровского края

— Мы видим поддержку федерального Минсельхоза в вопросах ввода в оборот земель для наращивания посевных площадей в крае. За последние три года ввели в производство более 3,5 тысячи гектаров земель. Сейчас, в этом году, привлекли инвесторов для ввода до 2027 года еще минимум 12 тысяч гектаров. Вместе с тем, хочу усилить работу по строительству социальных объектов на селе и рассчитываю на вашу поддержку, — отметил Дмитрий Демешин.