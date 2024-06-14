Вице-премьер Дмитрий Патрушев оценил развитие экономики Хабаровского края

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев во время рабочей поездки в Хабаровский край встретился с врио губернатора региона Дмитрием Демешиным. Они обсудили перспективы развития экономики края и ключевые направления взаимодействия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дмитрий Патрушев отметил, что регион является одним из опорных субъектов Дальнего Востока и богат природными ресурсами.
— Отдельно хотел бы отметить достаточно развитое судостроение. Верфи, находящиеся в регионе, задействованы в том числе для строительства рыболовецкого флота в рамках механизма инвестквот. Также регион обладает обширными земельными ресурсами. Это, в свою очередь, — возможности для дальнейшего роста сельхозпроизводства, — сообщил Дмитрий Патрушев в ходе встречи.
— Мы видим поддержку федерального Минсельхоза в вопросах ввода в оборот земель для наращивания посевных площадей в крае. За последние три года ввели в производство более 3,5 тысячи гектаров земель. Сейчас, в этом году, привлекли инвесторов для ввода до 2027 года еще минимум 12 тысяч гектаров. Вместе с тем, хочу усилить работу по строительству социальных объектов на селе и рассчитываю на вашу поддержку, — отметил Дмитрий Демешин.