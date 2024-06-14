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Вице-премьер Дмитрий Патрушев оценил развитие экономики Хабаровского края

Заместитель председателя правительства России назвал наш регион одним из опорных субъектов Дальнего Востока.

Источник: В. Реутов, правительство Хабаровского края

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев во время рабочей поездки в Хабаровский край встретился с врио губернатора региона Дмитрием Демешиным. Они обсудили перспективы развития экономики края и ключевые направления взаимодействия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Дмитрий Патрушев отметил, что регион является одним из опорных субъектов Дальнего Востока и богат природными ресурсами.

— Отдельно хотел бы отметить достаточно развитое судостроение. Верфи, находящиеся в регионе, задействованы в том числе для строительства рыболовецкого флота в рамках механизма инвестквот. Также регион обладает обширными земельными ресурсами. Это, в свою очередь, — возможности для дальнейшего роста сельхозпроизводства, — сообщил Дмитрий Патрушев в ходе встречи.

Дмитрий Демешин обсудил с вице-премьером ход реализации в крае государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». За последние несколько лет в регионе с государственной поддержкой реализовано 268 предложенных жителями проектов по благоустройству, 98 сельских семей улучшили жилищные условия, построена новая школа на 250 мест, а также площадка для занятий картингом. Идет реконструкция дома культуры.

— Мы видим поддержку федерального Минсельхоза в вопросах ввода в оборот земель для наращивания посевных площадей в крае. За последние три года ввели в производство более 3,5 тысячи гектаров земель. Сейчас, в этом году, привлекли инвесторов для ввода до 2027 года еще минимум 12 тысяч гектаров. Вместе с тем, хочу усилить работу по строительству социальных объектов на селе и рассчитываю на вашу поддержку, — отметил Дмитрий Демешин.