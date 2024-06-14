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Лукашенко высказался о будущем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ

Лукашенко разрешил новому министру информации Маркову продолжать работу на ОНТ.

Источник: ont.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июня во время назначения телеведущего и председателя правления телеканала ОНТ Марата Маркова новым министром информации высказался о будущем рейтинговой программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Президент подчеркнул, что его беспокоит продолжение карьеры телеведущего Маркова.

«А кто будет интервьюировать самых серьезных людей?» — спросил Лукашенко у экс-главы ОНТ.

Марков ответил, что готов продолжать работу также и в телеэфире, но его новая работа в министерстве будет, конечно же, главной.

«Я буду только рад, если будешь справляться и будешь вести свою передачу. Но не в ущерб основной работе», — подчеркнул президент.

Лукашенко Александр