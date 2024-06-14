Лукашенко высказался о будущем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июня во время назначения телеведущего и председателя правления телеканала ОНТ Марата Маркова новым министром информации высказался о будущем рейтинговой программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Президент подчеркнул, что его беспокоит продолжение карьеры телеведущего Маркова.
«А кто будет интервьюировать самых серьезных людей?» — спросил Лукашенко у экс-главы ОНТ.
Марков ответил, что готов продолжать работу также и в телеэфире, но его новая работа в министерстве будет, конечно же, главной.
«Я буду только рад, если будешь справляться и будешь вести свою передачу. Но не в ущерб основной работе», — подчеркнул президент.