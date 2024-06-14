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Лукашенко собрал совещание с Совмином

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости совещание с Советом министров, чтобы обсудить важнейшие вопросы функционирования отечественной экономики.

Источник: Sputnik.by

В первую очередь белорусский лидер обратил внимание, что в республике создали серьезные производственные мощности по выпуску пеллет.

«Мы можем производить миллион тонн пеллет в год», — цитирует Александра Лукашенко БелТА.

По его словам, для этого в отрасль вложили инвестиции как государство, так и бизнес, но предприятия работают ни шатко, ни валко из-за внешнеэкономического давления, что привело к росту запасов низкосортной древесины.

«При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали», — обрисовал ситуацию президент.

При этом он выразил мнение, раз такие предприятия появились в Беларуси, то они должны работать безубыточно, а возникающие проблемы должны решаться.

Лукашенко Александр