Лукашенко собрал совещание с Совмином

В первую очередь белорусский лидер обратил внимание, что в республике создали серьезные производственные мощности по выпуску пеллет.
«Мы можем производить миллион тонн пеллет в год», — цитирует Александра Лукашенко БелТА.
По его словам, для этого в отрасль вложили инвестиции как государство, так и бизнес, но предприятия работают ни шатко, ни валко из-за внешнеэкономического давления, что привело к росту запасов низкосортной древесины.
«При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали», — обрисовал ситуацию президент.
При этом он выразил мнение, раз такие предприятия появились в Беларуси, то они должны работать безубыточно, а возникающие проблемы должны решаться.