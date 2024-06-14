Дни Екатеринбурга пройдут в Минске

В сентябре в столице Беларуси городе Минск пройдут Дни Екатеринбурга. Об этом сообщил глава столицы Урала Алексей Орлов после подписания дорожной карты с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым.
Документ рассчитан на текущий и следующий годы. В нем отражены конкретные совместные мероприятия Екатеринбурга и Минска.
«Екатеринбург и Минск — города-миллионники, чьи побратимские связи активно развиваются, — написал в телеграм-канале Алексей Орлов. — Учитывая весьма непростую международную обстановку, такое тесное сотрудничество можно назвать ярким примером надёжного партнёрства и искренней дружбы».
«МК-Урал» ранее писал, что туристы совершат более 1,5 миллиона поездок в Свердловскую область в летний сезон. По прогнозам, в этом году турпоток превысит 4 миллиона гостей.
В Свердловской области также создаются условия для непродолжительных путешествий. Например, дополнительные электропоезда запустили в Каменск-Уральский, рельсовый автобус «Орлан» — в природный парк «Оленьи ручьи», ретро-поезд «Уральский экспресс» — в Верхнюю Пышму.