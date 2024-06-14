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Финляндия заявила о четырех нарушивших границу российских самолетах

О нарушении воздушного пространства финская сторона заявила в начале недели, изначально сообщалось об одном самолете. Теперь финские пограничники уточнили, что их могло быть четыре. Минобороны России ситуацию не комментировало.

Источник: AP 2023

Границу Финляндии 10 июня могли нарушить не один, а четыре российских самолета, заявила финская погранслужба.

По ее данным, речь идет о двух бомбардировщиках и двух истребителях. Максимальное расстояние, на которое самолеты залетели вглубь территории страны, составило 2,5 км, утверждают финские пограничники.

«Расследование по этому делу будет продолжено на предстоящей неделе», — заявили в погранслужбе.

10 июня Минобороны Финляндии сообщило, что российский военный самолет предположительно вошел в воздушное пространство в восточной части Финского залива, недалеко от Ловийсы. Финский МИД запросил у посольства России разъяснения.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Днем 10 июня в российском ведомстве доложили о выполнении плановых полетов в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Истребители иностранных государств сопровождали российские дальние бомбардировщики на отдельных этапах маршрута. В Минобороны подчеркнули, что все полеты военных самолетов России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.