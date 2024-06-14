Финляндия заявила о четырех нарушивших границу российских самолетах

Днем 10 июня в российском ведомстве доложили о выполнении плановых полетов в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Истребители иностранных государств сопровождали российские дальние бомбардировщики на отдельных этапах маршрута. В Минобороны подчеркнули, что все полеты военных самолетов России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.