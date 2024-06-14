В Кишиневе задержали участников митинга в поддержку блока «Победа»

«Сегодня на этой акции протеста задержали простых граждан, которые хотели мирно митинговать! Около 30−35 человек были доставлены в инспекторат полиции района Буюканы. Вот методы борьбы с людьми этой власти не просто с оппозицией, а с инакомыслием», — заявил он на митинге.
Накануне спикер молдавского парламента Игорь Гросу отказался давать слово членам оппозиционного блока «Победа», отключая им микрофоны. В ответ оппозиционеры заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией. Спикер парламента предложил запретить этим парламентариям участвовать в пяти пленарных заседаниях. За это проголосовали 57 депутатов правящей партии.
В список оппозиционеров вошли Василий Боля, Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова и Александр Нестеровский. В пятницу у здания парламента возник стихийный митинг в их поддержку депутатов оппозиции.
По словам Витнянского, своими действиями власти усугубляют ситуацию и провоцируют жителей страны на протест и несогласие с их действиями.
В пятницу блок «Победа» сообщил, что подготовил документы для отстранения Гросу с должности спикера парламента. Блок коммунистов и социалистов предложил внести в повестку парламента проект отставки Гросу, но получил отказ. Депутаты двух оппозиционных политсил намерены обсудить возможность совместных действий против главы парламента.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в республике запретили оппозиционную партию «Шор», а представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.