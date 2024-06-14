Захарова оценила соглашение о гарантиях безопасности США и Украины

В четверг, 13 июня США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое, по задумке Белого дома, должно стать «мостом» к членству Украины в НАТО. Подписание состоялось по результатам встречи в Италии, где документ утвердили президент США Джо Байден и Владимир Зеленский, чей президентский срок закончился в конце мая. Таким образом, Соединённые Штаты стали 16-й страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.
По мнению Захаровой, эти соглашения нужны «чтобы демонстрировать оставшимся на Украине гражданам, которых Зеленский ещё под нож не пустил, что вроде как мировое сообщество с ними». Представитель МИД добавила, что соглашение нужно, «чтобы приехать на так называемую конференцию в Швейцарии с какими-то наработками, опять же квазиюридического характера».
То же самое с этими так называемыми соглашениями. Дело в том, что это обычные бумажки. В принципе не хочу принижать значение работы с прессой, но где-то мне кажется пресс-релизы даже поважнее будут. Потому что они несут в себе некую суть, заряженность, отражают произошедшие события. Эти соглашения ни о чем, они не имеют юридической силы.
«Ведомости» отмечают, в 2024 году Украина также подписала двусторонние соглашения по безопасности с Испанией, Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией, Великобританией, Норвегией, Исландией и Швецией.
Нина Лютикова