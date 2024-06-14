Захарова оценила соглашение о гарантиях безопасности США и Украины

То же самое с этими так называемыми соглашениями. Дело в том, что это обычные бумажки. В принципе не хочу принижать значение работы с прессой, но где-то мне кажется пресс-релизы даже поважнее будут. Потому что они несут в себе некую суть, заряженность, отражают произошедшие события. Эти соглашения ни о чем, они не имеют юридической силы.