Главной темой ПМЮФ станет право как основа глобального равновесия

«С 26 по 28 июня состоится Петербургский международный юридический форум. На форуме традиционно соберутся ведущие правоведы, политики, представители деловых кругов и общественных организаций из разных стран, что создаст условия для плодотворного диалога по вопросам глобальной повестки дня, связанным с международным правом. Главной темой ПМЮФ в этом году станет “Право — основа глобального равновесия”, — говорится в сообщении.