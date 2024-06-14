Главной темой ПМЮФ станет право как основа глобального равновесия

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Основной темой предстоящего Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) станет право как основа глобального равновесия, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.
«С 26 по 28 июня состоится Петербургский международный юридический форум. На форуме традиционно соберутся ведущие правоведы, политики, представители деловых кругов и общественных организаций из разных стран, что создаст условия для плодотворного диалога по вопросам глобальной повестки дня, связанным с международным правом. Главной темой ПМЮФ в этом году станет “Право — основа глобального равновесия”, — говорится в сообщении.
По словам министра юстиции Константина Чуйченко, «дальнейшее развитие новых точек роста в рамках многополярного мироустройства предполагает согласованное межгосударственное взаимодействие, основанное на равноправии, взаимном уважении культурных особенностей и традиций, невмешательстве во внутренние дела».
«Нужно сообща определить надежную основу для сплочения и кооперации между странами. Такой основой, на наш взгляд, является право и его фундаментальные ценности», — приведены слова министра в релизе.
Деловая программа форума будет состоять из девяти тематических блоков: «Международное право в новых реалиях», «Общество и права человека», «Уголовное право», «Разрешение споров», «Экология и урбанистика», «Государственное регулирование и суверенитет», «Инновации, технологии и право», «Деловая среда, корпоративное управление, рынок юридических услуг» и «Юридическое образование: наука и искусство».
Кроме этого, в рамках ПМЮФ-2024 пройдет заседание рабочей группы Межгосударственного совета по противодействию коррупции с участием представителей Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России, заседание комитета по правам человека СНГ, открытое совещание министров юстиции, а также лекция председателя Конституционного суда РФ.
По словам Чуйченко, 30 министров юстиции из различных государств ожидаются для участия в форуме, а также 4,5−5 тысяч участников.
В предыдущем, XI ПМЮФ приняли участие свыше 3,8 тысячи представителей юридического сообщества из России и 54 иностранных государств.