Кодекс о здравоохранении появится в Беларуси

Он отметил, что Кодекс о здравоохранении уже находится в разработке. В нем активно принимают участие все, начиная от Палаты представителей Национального собрания и заканчивая рядовыми врачами.
По словам замминистра, необходимость появления этого документа навеяно временем. Сегодня есть много законодательных актов, при этом некоторые нормы дублируются или утеряли свою актуальность. Сведение их в один кодекс позволит прописать все позиции, в которых нуждается современное здравоохранение, в том числе поможет лучше регулировать систему оказания медицинской помощи.
«Сегодня, как при наличии добрых дел, еще возникают и судебные иски. Все должно быть регламентировано и прописано для того, чтобы А — был защищен пациент, Б — был защищен врач для того, чтобы мы видели границы действий и для того, чтобы могли судить о том, все ли сделано, не все ли сделано», — сказал Старовойтов.
Он также обратил внимание, что данный документ даст понимание, как дальше нужно стимулировать систему здравоохранения, чтобы продолжить оказывать качественную и безопасную медицинскую помощь.