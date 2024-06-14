Кодекс о здравоохранении появится в Беларуси

«Сегодня, как при наличии добрых дел, еще возникают и судебные иски. Все должно быть регламентировано и прописано для того, чтобы А — был защищен пациент, Б — был защищен врач для того, чтобы мы видели границы действий и для того, чтобы могли судить о том, все ли сделано, не все ли сделано», — сказал Старовойтов.