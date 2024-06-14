Президент России наградил воронежскую семью орденом «Родительская слава»

Воронежская многодетная семья была удостоена ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей — награду получили Александр и Татьяна Петровы. Соответствующий указ Президента России Владимира Путина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 13 июня.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Президент РФ наградил орденом «Родительская слава» жителей Воронежской области Альбину Восканян и Сасуна Манукяна.
Справка
Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), воспитывающие четырех и более детей. Этой награды удостаиваются социально ответственные семьи, которые ведут здоровый образ жизни, заботятся о здоровье, образовании, физическом, нравственном и духовном развитии своих детей, полном и гармоничном развитии их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.