Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент России наградил воронежскую семью орденом «Родительская слава»

Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

Воронежская многодетная семья была удостоена ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей — награду получили Александр и Татьяна Петровы. Соответствующий указ Президента России Владимира Путина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 13 июня.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Президент РФ наградил орденом «Родительская слава» жителей Воронежской области Альбину Восканян и Сасуна Манукяна.

Справка

Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), воспитывающие четырех и более детей. Этой награды удостаиваются социально ответственные семьи, которые ведут здоровый образ жизни, заботятся о здоровье, образовании, физическом, нравственном и духовном развитии своих детей, полном и гармоничном развитии их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.