Президент России наградил воронежскую семью орденом «Родительская слава»

Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), воспитывающие четырех и более детей. Этой награды удостаиваются социально ответственные семьи, которые ведут здоровый образ жизни, заботятся о здоровье, образовании, физическом, нравственном и духовном развитии своих детей, полном и гармоничном развитии их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.