Додон сообщил об угрозах, чтобы он не баллотировался в президенты

Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
«За последние 5 лет беглые олигархи пытались уничтожить Партию социалистов, скупить наших партийцев, пытались помешать мне вернуться на должность председателя партии, а сегодня уже угрожают компроматами, если я решусь выдвигаться на должность президента», — написал Додон.
Он заявил, что его партия оказалась между молотом и наковальней, испытывая давление как со стороны президента Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), так и со стороны олигархов — в частности, Владимира Плахотнюка — действующих в интересах властей. «Они работают единым фронтом против нас. Но мы выстояли, и выстоим и дальше», — подчеркнул Додон.
В июне 2019 года Партия социалистов под руководством Додона объединилась с ПДС Санду, чтобы создать парламентское большинство и отправить в отставку незаконное правительство Демпартии. В результате этих действий Плахотнюк лишился мандата депутата, отказался от руководством Демпартии и вынужден был покинуть страну.
Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013—2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плохотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.