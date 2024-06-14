Оппозиционные силы Молдавии обсудят совместные действия

Спикер парламента в четверг отказался давать слово членам оппозиционного блока «Победа», отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС). Гросу предложил запретить этим оппозиционерам участвовать в пяти пленарных заседаниях. Его идею поддержали 57 депутатов правящей партии. В список, кроме депутата Василия Боли, вошли Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова и Александр Нестеровский. В пятницу у здания парламента возник стихийный митинг в поддержку депутатов оппозиции.
«Мы перед вами сейчас подписываем проект о создании комиссии для отзыва с должности спикера парламента Игоря Гросу, а также проект постановления о его отстранении. Мы передадим этот документ коллегам из блока коммунистов и социалистов, мы знаем, что они выступили с похожей инициативой, нам есть, что обсудить. Надеемся, что вся оппозиция сплотится для борьбы с партией “Действие и солидарность” и (президентом Молдавии — ред.) Майей Санду», — заявила на митинге Таубер.
В соответствии с конституцией, глава парламента может быть отозван парламентом в любое время тайным голосованием по инициативе одной трети избранных депутатов. Вице-спикер парламента от блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча сообщил в пятницу, что блок подготовил проект отставки Гросу, однако депутаты правящей партии отказались вносить его в повестку.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор» и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс». Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.