Оппозиционные силы Молдавии обсудят совместные действия

«Мы перед вами сейчас подписываем проект о создании комиссии для отзыва с должности спикера парламента Игоря Гросу, а также проект постановления о его отстранении. Мы передадим этот документ коллегам из блока коммунистов и социалистов, мы знаем, что они выступили с похожей инициативой, нам есть, что обсудить. Надеемся, что вся оппозиция сплотится для борьбы с партией “Действие и солидарность” и (президентом Молдавии — ред.) Майей Санду», — заявила на митинге Таубер.